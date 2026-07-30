ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Большой женский концерт

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Популярные женщины-комики расскажут топовые шутки в уютных площадках с разнообразным меню и большим выбором напитков. Никаких проверочных концертов, только лучший материал от участниц «Стендапа на ТНТ», «Разгонов», «Женского стендапа», «Большого шоу» и других топовых проектов. В проекте принимают участие: Динара Курбанова, Настя Веневитина, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Ольга Малащенко, Карина Салихова, Настя Чубарова, Ника Тарасевич, Зоя Куулар, Кристина Ганина, Надя Бобрышева, Катя Котофеева, Аня Семенова и другие. *Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Размещение происходит согласно купленным местам и в соответствии со схемой зала. Возможно употребление нецензурной лексики.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста