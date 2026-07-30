Популярные женщины-комики расскажут топовые шутки в уютных площадках с разнообразным меню и большим выбором напитков. Никаких проверочных концертов, только лучший материал от участниц «Стендапа на ТНТ», «Разгонов», «Женского стендапа», «Большого шоу» и других топовых проектов. В проекте принимают участие: Динара Курбанова, Настя Веневитина, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Ольга Малащенко, Карина Салихова, Настя Чубарова, Ника Тарасевич, Зоя Куулар, Кристина Ганина, Надя Бобрышева, Катя Котофеева, Аня Семенова и другие. *Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Размещение происходит согласно купленным местам и в соответствии со схемой зала. Возможно употребление нецензурной лексики.