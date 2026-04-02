Встреча, на которой собрали лучших укротителей рифм и человеческих сердец. Тебя ждёт 16 достойнейших претендентов, которые будут бороться за 60 долларов (ставки растут — инфляция) А кто доберётся до финала и заберёт главный приз, как всегда — решают зрители. Список лучших из 97 поэтов, отправивших заявки на участие в турнире: Сергей Беспалов Виктор Халяпин Даниил Невнятин Александр Виноградов Анна Киладзе Валера Толер Юля Коваленко Рита Морозова Владислав Верховенский Bulavka Рыжуля Ди Рубан Ваня Лис Анна Царегородцева Лена Миронова Сафа Чернова Ведущий: Никита Соколов