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Большой StandUp концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Интересный формат, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Перед тобой выступят участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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Комментарии

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Владимир
4 июля 2024, 02:49

Общее впечатление: неплохо. Плюсы: классный и довольно чуткий главный ведущий, вполне оперативно приносили заказы. Минусы: из 8 (или 9) комиков на сцене только 1 не подглядывал в свой список шуток, так что само шоу на 6 из 10. И... мелочь, но всё же - для заказов пришлось загружать отдельное приложение.

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