Интересный формат, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Перед тобой выступят участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский Стендап на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав всегда разный. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка осуществляется сотрудниками клуба. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.