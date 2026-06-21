Будет шумно, весело и по-соседски: живая игра с соседями и друзьями Хлебозавода, профессиональные игроки, с которыми можно попробовать свои силы, диджей и напитки от «Рюмочной 9», а также приятные призы от резидентов. Программа дня: 13:00 – 14:00 — опробуй свои силы со звёздным игроком: он покажет фишки, поделится секретами и поможет отточить удар. С тобой сыграет Иван Михайлов — профессиональный спортсмен, участник и призёр множества турниров, легенда уличного пинг-понга. 14:00 – 15:00 — разминка и подтверждение регистраций. 15:00 – 18:00 — турнир и награждение. Участие бесплатное, вход по регистрации.