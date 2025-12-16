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Большой расклад

RockBrewer Bar, улица Щепкина, 33

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Комедийно-ведьмовское шоу. Большой расклад — шоу, в котором встречаются магия, неподкупный скептицизм, новейшие технологии, и, конечно, юмор. Ведьма и скептик будут соревноваться в точности пророчеств не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. С помощью карт Таро, магического шара и приколов про магический шар, зрители получат ответы на все волнующие вопросы, а приглашённые комики по-новому взглянут на своё…прошлое. Ведь угадать, чем закончилась история комика, порой сложнее, чем угадать результат футбольного матча. За магию у нас отвечает Мария Зверева — ведьма, комик, фотограф. Она точно знает, когда надо снимать порчу, а когда на плёнку с портретным объективом. За порцией скептицизма добро пожаловать ко второму ведущему, Глебу Синьковскому. В классической колоде Таро 78 карт, и у Глеба точно появится как минимум по 10 шуток на каждую из них. А вдруг окажется, что скептик тоже верит в магию… Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации

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