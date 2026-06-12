Есть события, которые остаются в памяти не просто концертом, а ярким и светлым воспоминанием. Особенно когда на одной сцене встречаются любимые артисты, сотни голосов и общее желание делать добро. Масштабный благотворительный хор-фестиваль в честь 10-летия фонда «Дари еду». Специальные гости: Найк Борзов, Антоха МС, «Альянс», «Pompeya», «Диктофон». Только представьте: весь зал в сотни голосов подхватывает «На заре» вместе с «Альянсом» или поёт «Верхом на звезде» с Найком Борзовым. Музыканты исполнят свои хиты и редкие фиты, которые в обычной жизни не звучат на одной сцене. И всё это — в унисон с тобой, превращаясь в один большой музыкальный перформанс! Это будет не просто хор, а настоящий хор-фестиваль в трёх актах, где главный хедлайнер — ты сам. Как всё устроено? Все соберутся, чтобы прожить любимую музыку голосом. Уметь петь не нужно — вместе всегда все звучат отлично! Тексты выведут на экраны, а хормейстеры hot Horist подхватят твои голоса и объединят их в мощный, качающий хор. А в паузах между актами выступит театр Playback01: актёры будут улавливать эмоции, слова и реплики из зала и мгновенно воплощать их на сцене. Этот хор — про чистое добро. 100% средств от продажи билетов отправятся в фонд «Дари еду», который уже 10 лет помогает продуктами и готовыми обедами людям в трудной ситуации.