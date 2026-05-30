Возраст 16+
Игры
Про событие
Теплый арт-маркет по китайским фандомам (от новелл, дунхуа и дорам до ориджиналов и хойоверса) и культуре Китая от организаторов фестиваля «Персиковый источник». Приходи, чтобы вместе встретить начало весны под первыми солнечными лучами среди восхитительных работ талантливых мастеров кисти и крафта. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/daxue_artmarket
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи