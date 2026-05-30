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Большие снега

Грандзал, Волоколамское шоссе, 1с1

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 3300₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Теплый арт-маркет по китайским фандомам (от новелл, дунхуа и дорам до ориджиналов и хойоверса) и культуре Китая от организаторов фестиваля «Персиковый источник». Приходи, чтобы вместе встретить начало весны под первыми солнечными лучами среди восхитительных работ талантливых мастеров кисти и крафта. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/daxue_artmarket

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