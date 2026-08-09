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Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике

м. «Белорусская», внутри корпуса БЦ «Большевик», Ленинградский проспект, 15, стр. 1. Вход с Ленинградского проспекта

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1750₽
Возраст 14+

Про событие

Экскурсия по корпусам бывшей кондитерской фабрике «Большевик». История от зарождения производства в XIX веке французом Адольфом Сиу до реновации территории фабрики британским архитектурным бюро «John McAslan + Partners». Во время экскурсии появится возможность пройти через три фабрики: дореволюционную фабрику французского промышленника Сиу, советского «Большевика» и современного пространства XXI века и при этом максимально сохранив наследие XIX века. На экскурсии ты увидишь: — промышленный корпус с кирпичными сводами — отреставрированный комплекс фабрики — современную архитектуру британского и русского архитектурного бюро, которая взаимодействует с постройками XIX века — Музей русского импрессонизма, как новая архитектура на месте мукомольного цеха На экскурсии ты узнаешь: — об истории одной из первых кондитерских фабрик Российской Империи — старинные рецепты и секреты фабрики любимых сладких изделий — об особенностях промышленной архитектуры и кирпичном стиле — о грандиозном проекте реновации промышленных корпусов по проекту британских архитекторов «John McAslan + Partners» — о философии современной архитектуры и устройства внутреннего пространства Продолжительность: 2 часа Старт: м. «Белорусская», внутри корпуса БЦ «Большевик», Ленинградский пр-т, 15, стр. 1. Вход с Ленинградского проспекта. Финиш: у Музея русского импрессионизма. Музей дарит вам скидку 25% на посещение. Часть экскурсии проходит на улице (около 30 минут). Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Продолжительность: 2 часа Доступные даты: 9 августа 17:30 12 августа 19:00 23 августа 17:30 29 августа 16:00

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