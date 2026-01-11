Богдан Лисевский
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник комик-группы «Плюшки». Комедийные интервью Богдана набирают миллионы просмотров, а шутки моментально разлетаются по сети и надолго заседают в мемах. Самородок с оригинальной подачей материала. Богдан Лисевский строит комедию на неожиданных поворотах, игре со словами и мастерских паузах. Он умеет довести самую обычную ситуацию до абсурда, а зрителей до истерики просто подняв бровь. Текстовые шутки и обаятельная улыбка, которую стоит увидеть вживую!
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