Участник комик-группы «Плюшки». Комедийные интервью Богдана набирают миллионы просмотров, а шутки моментально разлетаются по сети и надолго заседают в мемах. Самородок с оригинальной подачей материала. Богдан Лисевский строит комедию на неожиданных поворотах, игре со словами и мастерских паузах. Он умеет довести самую обычную ситуацию до абсурда, а зрителей до истерики просто подняв бровь. Текстовые шутки и обаятельная улыбка, которую стоит увидеть вживую!