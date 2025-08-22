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Трибьют из неравнодушных музыкантов исполнит самые громкие хиты короля регги-музыки. Приходи петь любимые песни вместе с музыкантами. Прозвучат как громкие шлягеры Боба Марли, таки и «редкие жемчужины», которые приятно тебя удивят. В составе музыканты из разных отечественных регги-коллективов, на микрофоне Ostapkin.
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