Трибьют из неравнодушных музыкантов исполнит самые громкие хиты короля регги-музыки. Приходи петь любимые песни вместе с музыкантами. Прозвучат как громкие шлягеры Боба Марли, таки и «редкие жемчужины», которые приятно тебя удивят. В составе музыканты из разных отечественных регги-коллективов, на микрофоне Ostapkin.