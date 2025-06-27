Самостоятельно пишет музыку, продюсирует треки и создаёт уникальный саунд на стыке альтернативы, дарк-попа и нео-блюза. Его талант был отмечен в шоу «Залетай в тренды» (2 сезон), где он дошёл до полуфинала, а его песни звучат в популярных сериалах «Содержанки», «Папины дочки» и «Танго на осколках». Коктейль вечера «Блэйкс» — каждый может заказать его, хотя бы в этот вечер. Приходи погрузиться в мир меланхолии, страсти и эстетики альтернативной сцены.