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Блиноломка-3: дегустация чая

Чайная высота, Винная глубина, Москва, Тверская, 6, стр. 1.

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 7+
Еда

Про событие

Дегустация редких прессованных чаев. На мероприятии будут разбирать на кусочки шесть выдающихся прессованных чаев, включая пуэр со старых деревьев Обезьяньей рощи и красный лаосский пуэр из Пхонгсали. Это мероприятие станет продолжением традиции деления и дегустации прессованного чая перед большими праздниками. В процессе будут использовать специальные ножи, чтобы разделить блины и кирпичи чая на части, а затем заварить и попробовать их. В программе дегустации представлены различные виды чая, такие как пуэр со старых деревьев, точа из И У, шу-пуэр с горы Наньно, мини-кирпич редкого выпуска Чэнтай, блин цветов белого чая и красный лаосский пуэр. Организаторы предлагают участникам начать майские праздники с этого мероприятия, отмечая, что это лучшее начало майских.

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