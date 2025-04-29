Дегустация редких прессованных чаев. На мероприятии будут разбирать на кусочки шесть выдающихся прессованных чаев, включая пуэр со старых деревьев Обезьяньей рощи и красный лаосский пуэр из Пхонгсали. Это мероприятие станет продолжением традиции деления и дегустации прессованного чая перед большими праздниками. В процессе будут использовать специальные ножи, чтобы разделить блины и кирпичи чая на части, а затем заварить и попробовать их. В программе дегустации представлены различные виды чая, такие как пуэр со старых деревьев, точа из И У, шу-пуэр с горы Наньно, мини-кирпич редкого выпуска Чэнтай, блин цветов белого чая и красный лаосский пуэр. Организаторы предлагают участникам начать майские праздники с этого мероприятия, отмечая, что это лучшее начало майских.