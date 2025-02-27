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Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по обращению с прессованными чаями в форме блина, кирпича и столба и дегустация уникальных образцов выдержанного пуэра в диапазоне от середины 1990-х до середины 2010-х. Масленичные блины будут в качестве угощения к дегустации. После покупки билета необходимо связаться с организатором по телефону.
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