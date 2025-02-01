Масленница может быть тогда, когда мы это пожелаем, поэтому проект «Едва знакомы» приглашает в место, где можно насытиться блинчиками за столом с незнакомцами и поиграть в не самую сложную игру. Почему ретрит? Потому что можно отключить голову и попробовать что-то новое. Блины будут настоящие? Да, конечно. А ещё к ним пойдут разные намазки, крема и, конечно же, просекко.