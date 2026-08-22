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Блеск «Кристалла» и гимн стрит-арту

ул. Самокатная, 4 (у проходной)

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1500₽
Возраст 18+

Про событие

Каждая российская реформа порождает в городской застройке нечто необычное. В начале ХХ века этим необычным становится огромный комплекс казенного винного склада №1 на высоком берегу Яузы, известный всей стране как завод «Кристалл». Познакомься с фасадами 1900-х, лестницами 1920-х, монументальными декорациями 1970-х и стрит-артом 2010-х. На экскурсии ты увидишь: — что осталось от старинной железнодорожной ветки и что по ней перевозили — как выглядят спиртохранилища в стиле ар-деко — как выглядят уникальные керамические фризы и мозаичные муралы, спрятанные в дореволюционных корпусах — какие этикетки стали визитной карточкой завода На экскурсии ты узнаешь: — как складывалась история предприятия, ставшего самым большим и красивым в стране законодателем отраслевой моды; — что имел в виду Булгаков и почему Менделеев оказался прав, а Рыков – нет; — кто обслуживал Кремль и что мог себе позволить богатейший завод СССР; — кто из знаменитых райтеров современности увековечил себя на «Кристалле». Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты: 22 августа 12:00 30 августа 17:00

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