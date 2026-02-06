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Блеск для губ с брелком

MakeUp Kitchen
Автозаводская улица, 21к1

Начало:

Завершение:

4990₽
Возраст 7+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать блеск для губ с брелком-талисманом из натуральных камней. Под чутким руководством мастера ты создашь увлажняющий блеск для губ объемом 5 мл, а также узнаешь о магии натуральных камней и подберёшь камень из коллекции, который станет твоим брелком-талисманом. Мастер-класс подойдёт тем, кто: – любит стильные и необычные аксессуары; – ценит натуральные камни и их силу; – хочет создать что-то уникальное своими руками; – хочет подарить красоту и магию себе или близким. Количество мест в группе — всего 3. Продолжительность — примерно 2 часа.

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