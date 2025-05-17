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Про событие
Внимание: изменилось место проведения. Новый адрес: Оригинал, Россия, Москва, Земляной Вал, 9А. Волею прекрасных судеб и повелениями дивных стихий, не просто призовёшь лето на головы страждущих москвичей и гостей столицы, но и отметишь очередной год нарождения, восхождения и обретения внутренней свободы одного очень важного человека (хотя планета происхождения его доподлинно неизвестна). Шуми на зависть всем окрестным домам терпимости и весело гуляй между торговцами маркета, восхищайся невообразимыми перформерами и дивись неожиданными превращениям, а самое главное - смело признавайся в любви музыке, лету и мистеру Изотову! С наступающим, властитель кутежей! Лето будет твоим!
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