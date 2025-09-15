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Благотворительный StandUp концерт

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ребята совместно с волонтёрским движением «Погуляй собаку» проводят StanDog-концерт. Это StandUp-концерт, где выступят комики из ТВ и интернет шоу, а все вырученные деньги будут направлены в приют «Хаски хэлп». Приходи посмеяться и помочь четвероногим друзьям.

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