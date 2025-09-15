Ребята совместно с волонтёрским движением «Погуляй собаку» проводят StanDog-концерт. Это StandUp-концерт, где выступят комики из ТВ и интернет шоу, а все вырученные деньги будут направлены в приют «Хаски хэлп». Приходи посмеяться и помочь четвероногим друзьям.