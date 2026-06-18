Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
На встрече ты сможешь освоить работу с ювелирным тросиком и создать украшение своими руками — стильный чокер или комплект браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Собранные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни».
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