На встрече ты сможешь освоить работу с ювелирным тросиком и создать украшение своими руками — стильный чокер или комплект браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Собранные средства будут направлены на поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни».