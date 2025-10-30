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Мастер-классы
Про событие
Благотворительный мастер-класс в пользу фонда «Образ жизни». На занятии ты сможешь создать собственное украшение в мастерской Spleteno. В течение двух часов ты сделаешь стильный чокер или сет браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Научишься работать с ювелирным тросиком и соберёшь украшение своими руками. Средства от участия пойдут в поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни». Дополнительная информация: Вдохновиться и увидеть примеры работ можно тут: https://pin.it/4fMMvAhom
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