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Благотворительный мастер-класс от Spleteno

Spleteno, улица Покровка, 2/1с2

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Завершение:

4000₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Благотворительный мастер-класс в пользу фонда «Образ жизни». На занятии ты сможешь создать собственное украшение в мастерской Spleteno. В течение двух часов ты сделаешь стильный чокер или сет браслетов из натуральных камней, ювелирного стекла и бисера. Научишься работать с ювелирным тросиком и соберёшь украшение своими руками. Средства от участия пойдут в поддержку детей и молодых людей с инвалидностью — подопечных фонда «Образ жизни». Дополнительная информация: Вдохновиться и увидеть примеры работ можно тут: https://pin.it/4fMMvAhom

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