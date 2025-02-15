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Благотворительный кинопоказ «Бумажная луна» (1973)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Авантюрный тандем колесит по маленьким городкам Канзаса во времена Великой депрессии и промышляет мелкими махинациями, чтобы хоть как-то заработать на хлеб. Он — мошенник-неудачник по имени Мозэс, продающий Библии одиноким вдовам. Она — девятилетняя девочка с недюжинной склонностью к авантюрам и практически не расстающаяся с сигаретой. 10% от выручки отправятся в фонд «Антон тут рядом». Бронь по телефону.

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