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О фильме: Авантюрный тандем колесит по маленьким городкам Канзаса во времена Великой депрессии и промышляет мелкими махинациями, чтобы хоть как-то заработать на хлеб. Он — мошенник-неудачник по имени Мозэс, продающий Библии одиноким вдовам. Она — девятилетняя девочка с недюжинной склонностью к авантюрам и практически не расстающаяся с сигаретой. 10% от выручки отправятся в фонд «Антон тут рядом». Бронь по телефону.
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