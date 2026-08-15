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Благотворительная йога в поддержку четвероногих друзей

Сфера Х5, Парк культуры и отдыха имени М. Горького, улица Крымский Вал, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Комфортная благотворительная йога в самом центре города — возможность начать выходной с заботы о себе и одновременно помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В рамках занятия будет организован сбор средств на нужды приюта для бездомных животных. Приходи мягко размяться, восстановить баланс и направить энергию доброго дела на помощь хвостатым подопечным приюта.

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