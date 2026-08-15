Комфортная благотворительная йога в самом центре города — возможность начать выходной с заботы о себе и одновременно помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В рамках занятия будет организован сбор средств на нужды приюта для бездомных животных. Приходи мягко размяться, восстановить баланс и направить энергию доброго дела на помощь хвостатым подопечным приюта.