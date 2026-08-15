Возраст 18+
Про событие
Комфортная благотворительная йога в самом центре города — возможность начать выходной с заботы о себе и одновременно помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. В рамках занятия будет организован сбор средств на нужды приюта для бездомных животных. Приходи мягко размяться, восстановить баланс и направить энергию доброго дела на помощь хвостатым подопечным приюта.
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