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Благотворительная игра в Мафию

Центр психологической поддержки «Хронос», Кожевнический проезд, 3, 5 этаж, зал «Синтез»

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Фонд помощи и защиты бездомных животных «Будь другом», совместно с @alaterra_games приглашают всех любителей пушистиков классно, а главное с пользой провести время в компании. Организуют благотворительную игру в Мафию в сеттинге «Собаки против кошек». Что значит «благотворительную»? Все средства, вырученные с продажи мест на игру, будут пожертвованы фонду и пойдут на лечение конкретного питомца — подопечной фонда в приюте ЮАО Эммы. У собакена был застарелый разрыв передних крестообразных связок на обеих лапах, из-за чего развился артроз в коленках. Связки в прошлом году починили (Эмма перенесла операцию), но теперь ей нужно каждый год делать серию уколов, чтобы хрящ дальше не разрушался. Именно эти расходы может помочь покрыть твоё участие. Возьми с собой сменку. На игре от фонда будут Екатерина, менеджер проектов фонда, и ведущий от Олег. Стоимость участия 1100р. с человека. Количество участников: от 8 до 15. Зарегистрироваться на игру можно по ссылке. Оплатить своё участие нужно будет уже на месте в день события, сделав пожертвование на сайте фонда. Ну и конечно, каждый игрок получит небольшой подарок из мерча БФ, вне зависимости от того, одержит победу мафия кошек или мирные пёсели возьмут верх над мурлычущим беспределом. Про операцию Эммы: https://t.me/bf_be_friend/99?single Также её фото: https://disk.yandex.ru/i/y5z89XBw08sUkQ

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