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Black & White party by Mad Panda

Столешников пер., 8

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от 799₽ до 3999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эксклюзивный рейв в стиле клубного Китая. Роскошные DJ-сеты от гостей из самого Пекина при поддержке лучших барменов создадут атмосферу, которую можно ощутить только прилетев в КНР. NUDLES BAR превратится в клубный оазис прямо из центра Пекина – с топовой танцевальной музыкой от DJ из Китая (MAD PANDA). Лучшие ритмы C-EDM, Korea Bounce, Vina House, K-Pop, C-Pop, HipHop House и других горячих азиатских жанров. Это не просто вечеринка – это полное погружение в атмосферу ночного Саньлитунь. Танцы: зажигательные K-pop номера + возможность показать свой танцевальный скилл. Фотозоны и профсъёмка. Звёздный базар – аксессуары в стиле K-pop, традиционный азиатский мерч и многое другое. Дресс-код: like an animal – дай волю своей дикой стороне. Меха, перья, анималистичные принты, уши, хвосты. Чем креативнее, тем лучше.

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