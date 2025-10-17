Black Party – серия закрытых громких вечеринок только для «своих», избранных гостей проекта. В этот незабываемый вечер роскошь Dubai соединится с ритмами афро-хауса, эксклюзивными арт-перфомансами, иммерсивной атмосферой и лучшим гастрономическим сопровождением. 20:00 — встреча гостей под завораживающие звуки большой арфы. 21:30 до 23:00 — с лучшими хитами выступит кавер-бэнд — любимые и всемирно известные композиции станут идеальным сопровождением к изысканному ужину и авторским коктейлям в искрящихся бокалах. Уникальный перфоманс представят специально приглашённые танцовщицы; 23.30 до 01:00 — выступление Yaroki — артиста, известного широкой аудитории как HammAli. Теперь он раскрывает себя в новом звучании популярного афро-хауса. Ночь продолжится под зажигательные сеты диджея до самого утра. Для того, что попасть на мероприятие, нужно забронировать стол по указанному номеру. Столы депозитные. Стоимость зависит от количества персон за столом, стол будет от 60 000 и выше.