Одна из крупнейших промо-команда в СНГ едет в тур в поддержку своего нового музыкального лейбла BRAAT. Харизматичные артисты с собственным стилем, культовые разносы и новые хиты, разнообразие жанров электронной музыки и конечно же, невероятно бешеная энергия. Программа BADGRUB B-founder KRUGLOVA Baadwrk BASTIG Bronzy DJ YASTREB STUDMIRE Frich Future Fire NOSHPA PODLESNOV VPSVZK СБД DONEEEL Masha Acid YAMANTAU