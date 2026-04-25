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Blaash Braat Tour
ул. Электродная, 2, ст. 32
Начало:
Завершение:
от 3150₽ до 12100₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Одна из крупнейших промо-команда в СНГ едет в тур в поддержку своего нового музыкального лейбла BRAAT. Харизматичные артисты с собственным стилем, культовые разносы и новые хиты, разнообразие жанров электронной музыки и конечно же, невероятно бешеная энергия. Программа BADGRUB B-founder KRUGLOVA Baadwrk BASTIG Bronzy DJ YASTREB STUDMIRE Frich Future Fire NOSHPA PODLESNOV VPSVZK СБД DONEEEL Masha Acid YAMANTAU
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