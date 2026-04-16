Лекция, на которой ты узнаешь историю напитков Индии, а также продегустируешь индийский виски, ром и джин. На встрече ты узнаешь: — Как история страны влияет на то, какие напитки становятся более распространенными — В каких в напитках напитки сохранился английский, французский, португальский след в Индии — О классических и необычных индийских напитках — О том, как кухня и мир напитков влияют друг на друга — О том, какие напитки лучше выбирать к индийской кухне Также ты попробуешь: — 5 крепких напитков родом из Индии (джин, виски, ром) и один из Англии (джин) — Вкусную индийскую кухню. Дегустация сопровождается сетом из карри и закусок А еще побудете судьёй, который выберет более интересный напиток в каждой паре. В частности, у тебя будет возможность сравнить индийский и английский джин и описать разницу в их профиле. Встречу проведёт Полина Трояновская, сомелье, профессиональный дегустатор, историк гастрономии, автор телеграм-канала «Мне только попробовать» и книги «Как появился наш съедобный мир».