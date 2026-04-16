ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Битва зерна и винограда

Тхали и карри, Тверская улица, 17

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция, на которой ты узнаешь историю напитков Индии, а также продегустируешь индийский виски, ром и джин. На встрече ты узнаешь: — Как история страны влияет на то, какие напитки становятся более распространенными — В каких в напитках напитки сохранился английский, французский, португальский след в Индии — О классических и необычных индийских напитках — О том, как кухня и мир напитков влияют друг на друга — О том, какие напитки лучше выбирать к индийской кухне Также ты попробуешь: — 5 крепких напитков родом из Индии (джин, виски, ром) и один из Англии (джин) — Вкусную индийскую кухню. Дегустация сопровождается сетом из карри и закусок А еще побудете судьёй, который выберет более интересный напиток в каждой паре. В частности, у тебя будет возможность сравнить индийский и английский джин и описать разницу в их профиле. Встречу проведёт Полина Трояновская, сомелье, профессиональный дегустатор, историк гастрономии, автор телеграм-канала «Мне только попробовать» и книги «Как появился наш съедобный мир».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста