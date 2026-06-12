Возраст 12+
Про событие
Квест-экскурсия с посещением лучших московских чайных. В конце XIX века за российского покупателя борются две крупнейшие чайные компании — Перловых и Высоцких. На кону огромный рынок, а у каждого соперника своя стратегия: один делает ставку на дорогие сорта и необычные магазины, другой — на массового покупателя и масштаб производства. Кто окажется успешнее? Пройдёшь по купеческой Москве, сравнишь маркетинговые ходы двух чайных династий и решишь, кто достоин звания чайного короля. Как проходит квест? Это квест без гида: все задания — в мобильном приложении, которое работает без интернета. Понадобится телефон или планшет. После оплаты тебе отправят доступ (один код — одно устройство) и свяжутся для уточнения деталей. Что тебя ждёт? «Пожалуйте чай кушать!» — так до революции приглашали гостей к чаепитию. Прогуляешься по Мясницкой улице и её переулкам, где сохранились купеческие особняки, старинные вывески и знаменитые чайные магазины. Будешь искать необычные детали на фасадах, разбираться в рекламных приёмах дореволюционных предпринимателей и сравнивать стратегии Перлова и Высоцкого. А ещё сможешь попробовать чай в лучших московских чайных. Что ты увидишь во время маршрута? — знаменитый Чайный дом Перлова на Мясницкой — с фасадом в китайском стиле и роскошными интерьерами, которые осмотришь изнутри — Дом фарфора Кузнецова с огромными окнами-витринами — старинные вывески и необычные архитектурные детали в переулках Мясницкой — Меншикову башню — один из ярких образцов московского барокко — особняк семьи Высоцких, напоминающий французский замок — доходные дома со львами, рыцарями и саламандрами — современные московские чайные, где при желании можно остановиться на чашечку чая Что узнаешь? — Почему чай в России стал массовым напитком раньше, чем во многих европейских странах? — Как чай доставляли из Китая в Россию? — Чем дореволюционные чайные отличались от трактиров? — Как Перлов и Высоцкий рекламировали свой чай и привлекали покупателей? — Почему на товарных знаках Высоцких появились корабль и пушка? — Какой чай стоил почти в семь раз дороже чёрной икры? — Почему Чайный дом Перлова на Мясницкой превратился в настоящий китайский дворец? — Как пили чай в дореволюционной Москве и что означало «вприкуску», «внакладку» и «вприглядку»? Важные моменты: Квест начинается у бывшего Дома фарфора (Мясницкая улица, 8/2, стр. 1). Ближайшее метро — «Лубянка», выход № 4, к магазину «Библио-Глобус». По понедельникам открыты две из трёх чайных на маршруте — квест можно пройти, но без посещения третьей. Пройденный квест нельзя начать заново, но если не успеешь пройти целиком, можно вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места. После оплаты свяжись с организатором любым удобным способом для получения кода доступа к квесту. Телеграм: https://t.me/gistoria_quest_games
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи