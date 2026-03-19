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БингоПати #2.2

Tunes Lounge, Дмитровское шоссе, 73с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

БингоПати — это драйвовое музыкальное лото с функцией караоке. Ты окажешься в центре внимания, сможешь подпевать любимым хитам, выйти на сцену, почувствовать себя артистом и сделать яркие видео прямо во время вечеринки. БингоПати — это азартная игра, где встречаются любимые хиты, атмосфера вечеринки и простые правила, понятные каждому. Участники получают игровые карточки с названиями песен. В течение вечера звучат фрагменты популярных треков — от хитов 90-х и 2000-х до современных бэнгеров. Узнали песню? Отмечай её в карточке. Собрал линию или всю карточку — громко кричи «БИНГО!» и забирай приз. В программе — несколько игровых раундов, интерактив с ведущим и музыкальные баттлы.

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