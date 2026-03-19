БингоПати — это драйвовое музыкальное лото с функцией караоке. Ты окажешься в центре внимания, сможешь подпевать любимым хитам, выйти на сцену, почувствовать себя артистом и сделать яркие видео прямо во время вечеринки. БингоПати — это азартная игра, где встречаются любимые хиты, атмосфера вечеринки и простые правила, понятные каждому. Участники получают игровые карточки с названиями песен. В течение вечера звучат фрагменты популярных треков — от хитов 90-х и 2000-х до современных бэнгеров. Узнали песню? Отмечай её в карточке. Собрал линию или всю карточку — громко кричи «БИНГО!» и забирай приз. В программе — несколько игровых раундов, интерактив с ведущим и музыкальные баттлы.