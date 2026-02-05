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Бинго-вечер

Брусника, Зубовский бульвар, 29, 2 этаж

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Игры детства: кено, бинго и лото. Узнаешь историю этих игр и все основные правила. Прекрасный способ провести время, пообщаться и с кем-нибудь подружиться. Кено, бинго и лото — три разновидности игр, каждая со своим очарованием. Будет возможность сыграть во все варианты и понять, какая нравится больше. Все правила расскажут на месте. Где-то важна внимательность, где-то везение, где-то скорость, а бывает, что и всё вместе. В каждой партии раздаются билеты с цифрами, которые нужно вычеркивать и следить за заполнением карточки. Важно вовремя прокричать «Бинго!». Сыграешь несколько партий, предусмотрен небольшой перерыв на еду и напитки, и ещё несколько партий. Будет весело и уютно.

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