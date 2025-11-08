ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Билли Новик и группа Billy’s Band

КЗ Москва, проспект Андропова, 1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Большой юбилейный концерт петербургских музыкантов, основателей Петербургского джазового актива в сопровождении оркестра и звездных гостей. Музыкальная программа охватит все творческие проекты всех периодов коллектива. Атмосфера довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйста, лёгкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика — всё это включено в концертную программу группы Billy's Band. Музыканты из северной столицы исполнят свои лучшие песни: как хорошо известные «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и недавно представленные «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста