Паоло Дженовезе — чудесный итальянский режиссёр, которого ты можешь знать по картинам «Идеальные незнакомцы» или «Супергерои». Просмотр на итальянском языке с русскими субтитрами Главные герои фильма — Пьеро и Лара знакомятся в баре и решают устроить первое настоящее свидание у неё на квартире. Хотя оба уже далеко не подростки, найти общий язык им удается не сразу, поскольку в дело вступают личные комплексы каждого, спутанные в гигантский клубок внутренних противоречий — и эти противоречия на экране представлены в виде отдельных личностей, живущих у Пьеро и Лары в голове. В меню: домашняя фокачча с вареньем из перца рамиро и феты на горячее: пирог с луком-пореем и сливочной индейкой Из напитков: cпешл коктейль, также б/а напитки Немного о правилах и особенностях: — если у тебя есть аллергии, или тебе хочется прийти на определенный показ, но позиции из меню тебе не подходят, напиши; — нельзя приобрести дополнительный алкоголь и конечно же нельзя прийти со своим; — в Палатах живёт Герцог, это кот (не особо подходит к людям) — в случае аллергии, просьба учитывать это; — свободная рассадка и, как гласит название проекта, — можно быть едва знакомыми, но хорошо провести время вместе — и да, есть великая вероятность, что рядом с тобой будут сидеть незнакомцы; — если ты пришёл к нам в свой день рождения или привёл с собой сюрпризом именниника/цу, не стесняйся сообщить об этом заранее — организуют приятный сюрприз.