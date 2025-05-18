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Без условностей

Арт-Центр Мир, улица Арбат, 24

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Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Культурные традиции, этикет и простая человеческая скромность, что еще создает условности в нашей жизни? Условности помогаю или скорее мешают нам жить? Актёры очень хотят подумать об этом, почувствовать и жаждут экспериментов на эту тему. Вместе с тобой под аккомпанемент живой музыки (различные барабаны, гитара, саксофон и еще кое-что) они будут воссоздавать твои истории на сцене, чтобы найти новый опыт и смыслы. Бронирование билетов +89262708603 Шляпный вход. (донат)

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