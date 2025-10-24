Приходи на самую вкусную лекцию в рамках выставки «Кузнецовская касса невест, или Как удачно выйти замуж». За чашкой чая поговоришь о свадебных рецептах и традициях рубежа веков и даже продегустируешь особый пряник «Стерлядь колесом». В уютной атмосфере Дома Телешова ты узнаешь: — Как была устроена подготовка к свадьбе и свадебный пир, а также в чем отличие между деревенской и городской свадьбой; — За какое время начинали подготовку к свадебному застолью и сколько еды и напитков полагалось на каждого гостя; — Кому дарили съедобные подарки и зачем молодых осыпали рисом и хмелем; — Почему раньше, приглашая на свадебный пир, говорили «Милости просим, люд честной, к нашим молодым на сыр-каравай!»; — Какие продукты были неизменными, обрядовыми атрибутами свадебных церемоний, а какие считались вкусным угощением и украшением праздничного стола; — А также обсудим выдающуюся роль пряника на свадьбе и его участие во всех этапах, от сватовства до завершения праздника. Лектор — Полина Трояновская, эксперт в сфере гастрономии, профессиональный дегустатор, автор и ведущая Телеграмм-канала «Мне только попробовать».