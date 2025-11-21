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Bez Pravok

AG Loft, Варшавское шоссе, 33, 3 строение

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Никаких лекций и воркшопов, только эталонная вечеринка», — девиз этого события. Площадка превратится в пространство свободы, отдыха и самовыражения. Всё это для тех, кому приходится постоянно давать и/или получать правки в своей работе: разработчики, дизайнеры, аналитики, копирайтеры, продюсеры, менеджеры, маркетологи, редакторы, 3D и 2D художники, креаторы, аналитики, бренд-менеджеры и другие представители креативной индустрии. Будет работать четыре сцены: электронные лайв-сеты представят более десяти артистов, а сцену будет украшать световая арт-инсталляция. Мероприятие продлится до утра, плавно превращаясь в формат «после вечеринки». Лайн-ап пока держится в секрете. В прошлые сезоны BEZ PRAVOK участвовали такие артисты, как: Simple Symmetry, Kedr Livansky, Директор Всего, Symbol, Андрей Алгоритмик и другие звёзды российской электронной сцены. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация с помощью телеграм-бота.

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