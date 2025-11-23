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Без обид

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2099₽ до 5999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рок-марафон любимых треков в живом исполнении, который заставит тебя полностью отдаться музыке. «без обид» — это искренность, эмоции и харизма в рок-формате. Их треки ты узнаешь из тысячи по мощному вокалу и притягательно мрачному звучанию, дерзким текстам и продуманному до мелочей саунду. В каждое свое выступление музыканты привносят что-то новое, сохраняя при этом собственный почерк и способность залезть под ребра, вытаскивая наружу самые глубокие чувства, а значит, ты не можешь пропустить осенний сольник группы в культурной столице.

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