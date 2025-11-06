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Бэя

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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от 800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Свежий глоток отечественного пикми рока. Её треки — это как если бы чулки стали музыкой: невозможно оторвать внимание. Тебя ждёт идеальный сплав: • Гитары, что бьют прямо в душу • Надрывный вокал, проникающий в самое сердце • Острые метафоры, способные вызвать и мужскую слезу, и огонь в глазах А тексты! Цепляющие за живое, актуальные до мурашек — они остаются в голове навсегда. И всё это — в обрамлении невероятной харизмы Бэи с гитарой в руках: нежное очарование акустического звучания взрывается мощным энергетическим зарядом.

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