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Бессонница

Юхновский район Калужской области, недалеко от деревни Рыляки

Начало:

Завершение:

от 8715₽ до 42715₽
Возраст 12+
Кино
Необычное
Фестивали

Про событие

Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом. Лучшее место для просмотра отборной авторской анимации — на природе под летними звёздами. Темнота должна быть естественной. Каждое лето на уютной поляне, окружённой лесом и рекой, организаторы устанавливают огромные экраны и в течение 4 ночей показывают лучшее из сотен фильмов, которые им присылают режиссёры со всего света. Днём — музыка, перформансы, инсталляции, лекции, развлечения и природа. И карнавал. Настоящая летовселенная. А ещё на «Бессоннице» все возвращаются к самим себе и отдыхают от всего, что тревожит. Единственная функция телефона — фотографировать прекрасное, происходящее вокруг. Вечером субботы, 11 июля, по всей территории фестиваля пройдет костюмированное шествие под живую музыку, с барабанами и трубами. И какой же опен-эйр без музыки? На сценах и площадках «Бессонницы» выступают десятки музыкантов — от инди до фолка. В «Кинобаре» и «Диафильминариуме» ты услышишь хорошую электронную музыку. А по ночам — гитары у костров ;-) Программу опубликуют в начале июля. Больше информации о проживании, активностях, правилах и участниках: https://www.insomniafest.ru/ https://t.me/insomniafestru https://vk.com/insomniafestru Важно: тут совсем не ловит интернет.

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