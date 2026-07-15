Лаборатория авторского кино: сказка, в которой спрятан не только сюжет. Киноклуб «Кинозапой» приглашает на киновечер с фильмом Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс». Уэс Андерсон создаёт свои миры из цвета, фактуры, симметрии и деталей. За этой визуальной точностью скрывается не контроль, а желание внимательнее всмотреться в человека. «Бесподобный мистер Фокс» — история о лисе, который пытается найти себя, стать героем и сохранить самое важное: семью, любовь и право оставаться немного странным. На встрече разберут, как Андерсон превращает кукольную анимацию в пространство для разговора о взрослении, человеческой природе и поиске своего места. Фильм смотрят вместе с Тасей Филиной — исследователем киноязыка, автором проекта «Кинозапой». Стоимость: 800р. — участие 1500р. — парный билет Закуски и напитки можно взять с собой. Запись в ТГ