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Бесподобный мистер Фокс

Marie and Curie, Новая Басманная улица, 10с1

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лаборатория авторского кино: сказка, в которой спрятан не только сюжет. Киноклуб «Кинозапой» приглашает на киновечер с фильмом Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс». Уэс Андерсон создаёт свои миры из цвета, фактуры, симметрии и деталей. За этой визуальной точностью скрывается не контроль, а желание внимательнее всмотреться в человека. «Бесподобный мистер Фокс» — история о лисе, который пытается найти себя, стать героем и сохранить самое важное: семью, любовь и право оставаться немного странным. На встрече разберут, как Андерсон превращает кукольную анимацию в пространство для разговора о взрослении, человеческой природе и поиске своего места. Фильм смотрят вместе с Тасей Филиной — исследователем киноязыка, автором проекта «Кинозапой». Стоимость: 800р. — участие 1500р. — парный билет Закуски и напитки можно взять с собой. Запись в ТГ

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