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Stand Up на барной стойке

Пушкинская площадь, 2/1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Ходить в бар в среду полезно! Наверное, врачи осудят нас за такое мнение, но у нас есть аргументы. Экватор недели - самый стрессовый день. Он равноудалён от выходных - прошедшие уже забылись, а предстоящие ещё таааак далеко. Снизить уровень стресса и повысить уровень серотонина поможет стендап в On The Rocks Bar. К микрофону выйдут опытные комики - участники проектов Stand Up на ТНТ, Женский стендап на ТНТ, Comedy Battle, Открытый микрофон и др., которые выступят со своими свежими шутками, а также лучшим, отточенным до идеала материалом. Бонусом идут яркое арт-пространство, располагающее к креативным фото, и возможность после стендапа остаться на дискотеку.

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