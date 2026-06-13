ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бережное знакомство с гвоздями

Yoga Space Мясницкая, Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+

Про событие

Класс без страха: дыхание, Приветствие Земли и медитация с гвоздями. Класс начнется с бодрящей дыхательной практики, затем ты выполнишь силовой комплекс Притхви Намаскар — Приветствие Земли. Это комплекс асан и техника дыхания, которые помогают снизить тревожность и подойдут людям с любым уровнем подготовки. Он помогает проработать как тело, так и психоэмоциональное состояние. Немного теории: что такое гвозди и зачем на них вставать, что это даёт организму и какие мифы о гвоздях существуют. Затем сделаешь небольшую расслабляющую медитацию под звуки тибетской чаши. И зафиналишь практику бережным знакомством с гвоздями. Ты узнаешь основные нюансы и аккуратно прикоснешься к этой технике. Мария Зеленая – дипломированный преподаватель Хатха-йоги с 10-летним опытом, занесена в реестр преподавателей России.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста