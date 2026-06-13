Класс без страха: дыхание, Приветствие Земли и медитация с гвоздями. Класс начнется с бодрящей дыхательной практики, затем ты выполнишь силовой комплекс Притхви Намаскар — Приветствие Земли. Это комплекс асан и техника дыхания, которые помогают снизить тревожность и подойдут людям с любым уровнем подготовки. Он помогает проработать как тело, так и психоэмоциональное состояние. Немного теории: что такое гвозди и зачем на них вставать, что это даёт организму и какие мифы о гвоздях существуют. Затем сделаешь небольшую расслабляющую медитацию под звуки тибетской чаши. И зафиналишь практику бережным знакомством с гвоздями. Ты узнаешь основные нюансы и аккуратно прикоснешься к этой технике. Мария Зеленая – дипломированный преподаватель Хатха-йоги с 10-летним опытом, занесена в реестр преподавателей России.