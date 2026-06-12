Возраст 6+
Про событие
Встреча, на которой ты будешь слушать птиц и наблюдать за их осенним поведением. Прогуляешься по осеннему парку, посмотришь лесных птиц: дятлов и их кузницы, синиц разных видов, поползней и других птиц. Полюбуешься как дрозды лакомятся зрелой рябиной и спорят с сойками. Поищешь хищных птиц, посмотришь водоплавающих. Сопровождение: Мария Кокарева.
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