Встреча, на которой ты будешь слушать птиц и наблюдать за их осенним поведением. Прогуляешься по осеннему парку, посмотришь лесных птиц: дятлов и их кузницы, синиц разных видов, поползней и других птиц. Полюбуешься как дрозды лакомятся зрелой рябиной и спорят с сойками. Поищешь хищных птиц, посмотришь водоплавающих. Сопровождение: Мария Кокарева.