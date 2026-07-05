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Бенто торт

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

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Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Бенто-торт – это съедобная открытка, весом 400-450 грамм, для 2-4 человек, который является сейчас самым трендовым десертом. Самое важное, что с тобой будет работать не просто кондитер, но и художник. А значит картина на тортике гарантирована. На мастер-классе: – соберёшь бенто-торт по всем канонам кондитерского мастерства; – узнаешь, как из 3 цветов добывать 20 оттенков, и создашь свою палитру; – нарисуешь классный рисунок или цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее); – упакуешь тортик в бенто-бокс с лентой, милыми открытками и картинками. Бисквиты и крем уже будут подготовлены. Расписание в июле: 5 июля в 17:00 11 июля в 17:30 15 июля в 19:00 19 июля в 17:00 25 июля в 17:00 31 июля в 19:00

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