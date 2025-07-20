На панорамной открытой крыше в сердце Москвы тебя ждёт маленькая Бразилия. Атмосферу столичного лета украсят ритмы бразильского джаза: неординарное звучание, смелые аранжировки и сочная мелодика португальского языка. Под жгучие ритмы бразильской самбы и джазовых импровизаций ты перенесёшься на белоснежные пляжи солнечной Бразилии, где отдохнёшь от городской суеты и проведёшь вечер в тёплой и душевной обстановке. Что же такое бразильский джаз? Смесь лиричной босса-новы с ритмами самбы и джазовыми импровизациями. Это тот самый «бразильский свинг», который невозможно ни объяснить, ни записать с помощью нот – живая пульсация души. А чарующий португальский звучит так непривычно и свежо. Джаз-бэнд «Esh» вот уже 13 лет дарит людям настоящий «бразильский джаз» или «самба-джаз». Музыкантам удалось добиться того само аутентичного звучания, которым славятся выходцы из жаркого Рио-де-Жанейро. В репертуаре «Esh» произведения известнейших бразильских композиторов в оригинальных и авторских аранжировках, а также собственные пьесы.