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Белла и Вика Македонская

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков. Белла Малу - стендап-комикесса из Москвы, участница Высшей лиги КВН (команда «RUDN University»), снималась в передачах «Открытый микрофон» и «Утро» на ТНТ, резидент передачи «Женский стендап» на ТНТ, а также шоу «Комьюнити», «Факты», «Кажется, нащупал» и других проектов в ВК Видео. Вика Македонская — стендап-комик и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ. Основой её монологов служат личный опыт и повседневные наблюдения.

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