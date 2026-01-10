Совместный концерт двух топовых комиков. Белла Малу - стендап-комикесса из Москвы, участница Высшей лиги КВН (команда «RUDN University»), снималась в передачах «Открытый микрофон» и «Утро» на ТНТ, резидент передачи «Женский стендап» на ТНТ, а также шоу «Комьюнити», «Факты», «Кажется, нащупал» и других проектов в ВК Видео. Вика Македонская — стендап-комик и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ. Основой её монологов служат личный опыт и повседневные наблюдения.