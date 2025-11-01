Пугающая вечеринка в честь празднования HALLOWEEN от агентства «БЭК» и команды из Deep Fried Friends. В программе вечера: танцы как в последний раз, кровавый пир со спешл дринками, хардкорные лайвы, самые смелые наряды и макияжи, гадание на таро, медсёстры, фрики и 100% кукареку!!! LINE UP: MARGO (SPECIAL GUEST) / ИГНАТИЙ ВИНТУРОВ (LIVE) / JEDY DEADY (LIVE) / MAKSIM KUPRE / VALEK UGORIA / VOGUEDIARY / BYEBYELERI / NOKIANGEL / KIRAKIRA / GALA + SECRET GUESTS FC/DC/18+ DRESSCODE: GOOD OR EVIL