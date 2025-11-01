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Бэк Ту Хэлл: Halloween Armageddon

Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

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Завершение:

от 1666₽ до 4333₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пугающая вечеринка в честь празднования HALLOWEEN от агентства «БЭК» и команды из Deep Fried Friends. В программе вечера: танцы как в последний раз, кровавый пир со спешл дринками, хардкорные лайвы, самые смелые наряды и макияжи, гадание на таро, медсёстры, фрики и 100% кукареку!!! LINE UP: MARGO (SPECIAL GUEST) / ИГНАТИЙ ВИНТУРОВ (LIVE) / JEDY DEADY (LIVE) / MAKSIM KUPRE / VALEK UGORIA / VOGUEDIARY / BYEBYELERI / NOKIANGEL / KIRAKIRA / GALA + SECRET GUESTS FC/DC/18+ DRESSCODE: GOOD OR EVIL

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