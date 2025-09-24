Возраст 14+
Про событие
Побежишь по вечерней Москве до Москва Сити и обратно. Отдельно на пробежку приглашают всех, кто участвовал в забегах на Московском Марафоне: можно будет получить плакат со своим финишным временем в магазине. Темп 5:30-5:40 мин/км Дистанция: 10 км Время сбора: 19:00 Время старта: 19:30 Приезжай не позднее, чем за 15 минут до начала беговой тренировки. До старта: знакомишься и обсуждаешь интересующие вопросы. В магазине можно переодеться и оставить свои вещи. Регистрация обязательна! Вопросы: https://t.me/tomastulova
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