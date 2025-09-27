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Беговой утренник

Беговой магазин VTR, улица Лужники, 24с48 (павильон на набережной напротив)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Бежишь в сторону Усадьбы Трубецких, пробежишься по аллеям и вернёшься обратно в Лужники. ГРУППА 1: темп 5:30-5:40 мин/км ГРУППА 2: темп 6:10-6:20 мин/км Дистанция: 10 км Время сбора: 09:00 Время старта: 09:30 Приезжай не позднее, чем за 15 минут до начала беговой тренировки. До старта: знакомишься и обсуждаешь интересующие вопросы. В магазине можно переодеться и оставить свои вещи. После финиша: угощения Регистрация обязательна! Вопросы: https://t.me/tomastulova

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