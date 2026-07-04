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Беговая лекция: «Жизнь как проект»

Кулинария «Брусника», Садовая-Триумфальная улица, 12/14с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Присоединяйся к вдохновляющей беговой лекции Михаила Семёнова на тему «Жизнь как проект». В чем ценность такого подхода — меньше стрессуешь и экономишь силы. «Начал догадываться о том, что все планировать в 80% случаев (т.к. свобода воли тоже должна быть), — это хорошо, еще в 2014 году, обучаясь в Швеции, а потом жена-психолог объяснила, что это еще и полезно как инструмент для снижения тревоги. Еще заметил, что легче собирать чемодан по списку перед вылетом, чем в хаосе все покидать и потом нервничать, что что-то забыл. Но обо всем по порядку уже на пробежке». Михаил Семёнов — основатель компании QBIK, ментор. Пишет диссертацию по теме гибридного проектного управления. Опыт в предпринимательстве и управлении проектами более 15 лет. Темп: 6.30 Дистанция: 9 км Примечание: Если на лекцию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то она отменяется.

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