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Беговая лекция: «Марфино»

Место старта: платформа МЦД1 Катуар

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Одна из самых романтичных усадеб Московской области, история которой связана с такими знаменитыми фамилиями как Голицын, Салтыков, Карамзин, Орлов, Панин. На экскурсии узнаешь: — чем Марфино заслужило каждую из своих аллегорий; — историю создания, периоды расцвета и угасания усадьбы; — трагедию первого зодчего; — что поставляли на московский двор из Марфино; — кто охраняет причал перед замком; — побываешь на острове любви; — развеешь некоторые легенды. На экскурсии тебя ждёт не только новая локация, но и новый гид — Наталья Рыбальченко (Воспитатель года Москвы 2024, Лауреат премии Москвы в области образования, волонтёр фонда БЧМ, марафонец). Рекомендуется освободить память телефона, так как уровень красоты будет зашкаливать. Для входа в усадьбу необходимо иметь при себе оригинал паспорта и приобрести входной билет (50 руб.) Примечание: Если на лекцию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то она отменяется.

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